針對新型冠狀病毒（2019-nCoV，下稱武漢肺炎）的防疫全民動起來，為了主動抵禦病毒，再加上政府全面收購口罩、採用統一分發、統一價格的方式，全台各地持續出現「口罩之亂」。針對此亂象，有工程師徹夜趕工開發出「超商口罩現況回報」地圖，邀請熱心民眾回報。你也可以加入這個全民共享的平台，降低其他人白跑一趟的機會。

針對全台各地引爆的搶買口罩風潮，好想工作室工程師Howard基於Google地圖開發出「超商口罩現況回報」地圖，每個人都可以在地圖上查詢鄰近 5 公里的區域裡，四大超商中那裡還有口罩。地圖圖標以綠色表示「三小時內回報口罩充足」、以黃色圖標表示「三小時內回報口罩量少」、紅色圖標則是「三小時內回報口罩售完」。灰色圖標仍待使用者主動回報。

《中央社》引述工程師Howard的說法指出，地圖上架後有不少熱心民眾協助回報，截至 2 月 2 日下午 3 點左右約累積 17 萬人使用，最高同時在線者達 1 萬人。而由於地圖資訊是基於民眾回報的結果，也可能不夠準確，一下子就賣光了，可作為參考。實際是否能在回報「口罩量充足」的地點買到口罩，依回報的即時性以及使用者查看相關資訊的時間點都會有所影響。

好想工作室工程師Howard基於Google地圖開發出「超商口罩現況回報」地圖，邀請民眾主動回報口罩販售情況。(黃慧雯製)

根據政府公告，由政府回收後統一派送的口罩，除了四大超商(7-ELEVEN、全家、OK超商以及萊爾富)可以購買得到外，也可在屈臣氏、康是美藥妝店、杏一醫療用品店、躍獅藥局、Tomod’s(三友藥妝)、佑全保健藥妝、中華民國藥師公會全國聯合會以及丁丁連鎖藥妝(諾貝兒寶貝股份有限公司)購買得到。一次一人限購3片，一片6元。由於口罩之亂的緣故，相關單位近日正在研擬實名制購買的可行性。

目前在「超商口罩現況回報」地圖中，因為是利用 Google 地圖圖資，新開幕的超商不在地圖上會無法回報。另外可購買口罩的藥妝店、藥局也沒有在其中，僅有四大超商地點可回報。工程師Howard指出，後續應該會加入(藥妝店、藥局的回報點)。如果你也想找哪裡可買到口罩，可以參考此地圖的資訊；或者主動成為好鄰舍，將口罩販賣資訊回報在此平台上，互助自助。

(中時電子報)