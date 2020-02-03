三軍總醫院傳出臨床科部、醫師、護理師、技術員拿不到口罩的狀況，且中央庫房說行政單位要索取都拿不到，導致醫院傳出口罩之亂。三總強調，春節前就已經啟動總量管制，每天都會發給上班的醫護人員兩個口罩，量足夠一個月，沒有大亂的狀況。
三總表示，醫院從過年前就已經啟動總量管制機制，共準備一個月的口罩量，只要醫護上班，上班、下班各會發一片口罩，若是照顧隔離中的疑似病例患者，就每隔四小時就發一片。因為採管制，所以不可能一個人可以拿幾十片。
三總表示，目前口罩的量共準備一個月的量，且因為使用量變大，目前也已經提早半個月採購，但絕對都夠用，沒有大亂的問題。
而根據「指定徵用設立檢疫隔離場所及徵調相關人員作業程序與補償辦法」，若醫護人員因直接或間接照護（顧）傳染病病患，導致感染傳染病或死亡者，也會提供補償金，喪葬費為新臺幣三十萬元，撫卹金為新臺幣一千萬元。
(中時 )
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