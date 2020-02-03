台北家長會長協會總會長、湖北武漢台胞返鄉後援會代表徐正文3日下午表示，今（3）日第一批自武漢返台的台商、台胞預計有200多人，至下午15時已經集合完畢並集中搭乘大巴前往天河機場，返台行程由東方航空子公司上海航空執行，預計晚間九點可抵達桃園機場。

徐正文並連線滯留的武漢台胞，該名台胞情緒激動，表達終於可以返台，非常感謝兩岸各單位的協助。

徐正文表示，原則上這次湖北、武漢台商、台胞回台規劃分為兩梯次，人數超過才會有第三梯。第二批自湖北各地返台的台商、台胞們預計在2月5日搭乘包機回台。現在台商、台胞透過微信群表示，請這些台商、台胞明天行李帶上，集中住酒店，後天一早出發，明天下午集中體檢，後天下午的飛機，一樣由東航子公司上海航空執行。

這兩天武漢各區按照市台辦下發的人員名單通知人員準備行李、隨身帶好證件以及每位乘客1200元（人民幣）機票費用。各區下午4點前集中送到天河機場， 各區集中點集中進行體溫測量，請台胞提交個人簽名的承諾書與信息登記表以及收繳機票費用。購票款由各區負責收齊，交航空公司出票後由各區將登機牌負責發到台胞手中。

有台胞說，終於可回家了，情緒激動。徐正文也希望台灣同胞不要用異樣眼光看待這些台胞，他強調，這些返台的大多是去武漢探親或短差的台胞為主，回來也會接受14天隔離，大家都是台灣人，希望台灣同胞不要異樣眼光看他們。

(旺報 )