Google宣布，台灣辦公室2月3日起恢復營運，不過，Google台灣將禁止所有已確診或疑似感染新型冠狀病毒、與已確診或疑似感染新型冠狀病毒的人或家屬有密切接觸的員工與家屬進入辦公室，而過去兩週曾造訪中國、香港、澳門，或是與過去兩週造訪湖北省的人或家屬有過密切接觸的員工與家屬，也不得進入辦公室，並且必須在家遠距辦公14天，至於目前正配合新型冠狀病毒檢疫隔離、出現新型冠狀病毒相關症狀者，也在此限。

Google表示，員工本人或家庭成員若在近期造訪過中國、香港、澳門，須從離境當日算起、自行在家遠距辦公14天。在訪客方面，Google僅接待必須透過親訪台灣辦公室進行重要商務活動的訪客，且他們只能進入辦公室的限定區域，目前Google台灣暫停所有私人或社交拜訪。

Google表示，將在辦公室接待區域設置體溫測量站，Google台灣所有辦公空間將定時消毒，並為員工提供口罩和手部清潔液。在疫情升溫的這段期間， Google建議員工延後舉行內外部活動，並盡量用視訊或電話取代會面。

(工商 )