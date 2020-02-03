十年前曾經擔任遠東航空重整人的蔡慧玲律師，3日下午以投資人代表身分指出，交通部雖已宣布將撤銷遠東航空營運許可證，投資人還是願意投資遠航，只是需要釐清各細節，會儘快依照民航法相關規定提出民用航空運輸業許可證申請。本周三(5日)是遠航發薪日，會是投資人是否出手的指標。

民國98年蔡慧玲律師以富理門管理顧問股份有限公司董事長，也是國內知名的企業重整專家群景國際商務法律事務所所長身分，獲台北地方法院指定為遠東航空重整案重整人，並說服原僅是借錢給遠航發薪水的樺福集團董事長張綱維接下遠航，如今遠航有難，蔡慧玲再度出手。

蔡慧玲指出，遠航十年前辦理重整前原負債120億，現在淨資產有10多億，只是張綱維個人資金出現問題。蔡慧玲原本已經找到投資人，但因營運許可即將被廢，投資人需要花更多的時間與金錢來處理遠航續飛，蔡慧玲近幾日密集與投資人協商，並了解重新申請所需時程，希望能讓遠航再度復飛。

遠東航空在這次停飛前，原有1,003名員工，截至今日為止仍有897名員工，本月5日是發薪日，發不發得出薪水也將代表投資人願不願意投資，如果員工大量流失，申請營運許可需要經過的五階段審查，就有可能因為飛行、安全與維修等相關人員不足而拉長審查時間。

(工商 )