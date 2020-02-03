因武漢冠狀病毒疫情所致，不少中概零售百貨暫時停業狀況亦日益增多，除了大洋-KY（5907）武漢區域等五店與福州、重慶等九店延後復業，遠百（2903）大陸重慶江北等二店亦自2月起至9日暫時停業，僅有超市營運。

大洋-KY指出，大陸各門店暫停營業，預計重新開業時間包括武漢中山大洋百貨、武漢光谷大洋百貨、武漢龍陽大洋百貨、宜昌大洋百貨與十堰大洋摩登購物中心等五家店14日恢復正常營業；而福州中城大洋百貨、福州大洋百貨、福州大洋天地百貨、嘉瑞興商業管理（地下街）、泉州大洋百貨、南京大洋百貨（包含江北店）、合肥大洋百貨、衡陽大洋百貨、重慶大洋百貨預計10日恢復正常營業。

大洋-KY指出，落實防疫措施，目前已經完成集團各門店消毒清理工作，由於防護措施即時到位，包括在武漢及其他城市各門店員工及專櫃職員全部安好健康，至於武漢冠狀病毒疫情對於公司業務影響程度，因仍在防疫階段，實際影響期間與範圍仍不確定。

遠百為配合所在地主管機關對新型肺炎疫情防疫措施，保障顧客及工作人員的健康與安全，重慶遠百大都會店、重慶遠百江北店至9日止暫停營業，為保障日常必需品供給，在此期間超市正常營業。

(工商 )