武漢肺炎疫情持續擴大，導致大陸股匯市今日重挫，外電引述消息人士表示，中國證監會敦促共同基金經理不要拋售股票，除非他們面臨投資者贖回。

路透報導，了解窗口指導情況的基金公司消息人士稱，中國證監會向基金公司發出口頭指示，要求他們在不必要的情況下不得減持股票。一位消息人士稱，中國證監會周日做出了這個指示。

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