陸傳敦促基金公司不要減持股票 15:232020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情持續擴大，導致大陸股匯市今日重挫，外電引述消息人士表示，中國證監會敦促共同基金經理不要拋售股票，除非他們面臨投資者贖回。 路透報導，了解窗口指導情況的基金公司消息人士稱，中國證監會向基金公司發出口頭指示，要求他們在不必要的情況下不得減持股票。一位消息人士稱，中國證監會周日做出了這個指示。 (工商 ) #基金公司 #中國證監會 #消息人士 #減持 #情況 也許您會感興趣 推薦閱讀 《環球時報》社評：誠實最為上策 14:502020/01/30 兩岸 早晚體重差超過2公斤 你可能生病了 11:302020/01/31 生活 陸防疫總動員 各地情況趨緩 04:092020/02/01 焦點新聞 義外交部宣布陸義貨機將復航 未提及台義情況 10:102020/02/02 國際 2種情況下 醫師：口罩消毒後能重複用 09:342020/02/03 生活 香港3000醫護今罷工 醫管局：急症室情況維持正常 11:452020/02/03 兩岸 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 政府出手護盤？台股重挫見低接買盤 收跌140點 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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