勤業眾信聯合會計師事務所今（3）日發布Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告，內容指出，新型冠狀病毒（2019-nCoV）於全球肆虐，為企業發展帶來「無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制、銷售下滑現金流緊張」三大衝擊。

勤業眾信聯合會計師事務所管理顧問服務部副總經理苗德荃表示，Deloitte報告也彙總十大防範對策，協助企業從容應對疫情之各種挑戰。

第一，企業要建立緊急事件應變小組。勤業眾信建議，企業應立即成立「疫情應變小組」或「重大突發事件管委會」，制定企業整體目標及因應方案，以確保能依各種情勢作出最迅速的決定。

第二，企業應評估風險。許多企業已推動「營運持續管理」等計畫，可於重大突發事件時即刻啟動。若企業無相關計畫，應在第一時間對員工、廠商、政府、民眾、供應鏈等進行全面性評估。

第三，企業要建立溝通機制。勤業眾信指出，企業應加強宣傳途徑和客戶服務話術管理，以避免因疏忽或不統一造成負面輿情。

第四，應建置員工照護管理措施。企業應根據自身情況制定靈活的休假及上班制度，善用科技建立特殊時期非面對面或非現場工作方式。此外，應立即建立員工健康監測機制，並加強工作場所衛生環境清潔和消毒。

第五，企業要有供應鏈風險應對計畫，一般而言，跨國企業會預留多餘辦公設施、產能計畫以因應風險。短期之內，企業應關注消費受阻所造成庫存消化週期延長、財務費用增加及現金流壓力；生產周期較長的產業也要預先準備疫情緩解的消費反彈，以降低庫存不足的風險。

第六，企業要履約和客戶關係管理計畫，當疫情發生時，企業應積極了解市場變化，確認生產、訂單交付等影響。同時，企業應全面梳理和評估履約可能受影響的部分，即時通知、減輕可能的損失，同時保留相關證據以為潛在的民事訴訟做準備。

第七，企業要做社會責任，在防疫等特殊時期，勤業眾信建議企業從環境、社會、經濟多角度實踐企業社會責任，穩固員工就業、與供應商等廠商合力評估疫情影響程度、調整合作方案，並在股東或董事會層面溝通擬採取的措施和評估的結果。

第八，企業要做好資安與隱私管理。勤業眾信表示，企業應制定資安因應計畫，確保疫情期間的資訊系統安全和穩定運行。同時，應做好個人隱私及臨床實驗資料保護，嚴格控制隱私資料傳輸、使用和保護級別。

第九，調整預算與執行方案，勤業眾信研究指出，46％的企業預計調降2020年度業績目標。但企業仍應注意現金調度，以確保資金安全。同時，應密切關注國際進出口貿易局勢。

第十，企業應升級風險管理機制。勤業眾信建議，企業應建立或升級風險管理工作機制，提前識別重大風險並建立應對方案。提醒企業，強化風險管控系統與在第一時間處理負面事件具有同等的重要性。

(工商 )