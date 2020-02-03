王道銀行總經理楊錦裕日前退休，新任總經理於2月1日起由原王道銀行香港分行行長李芳遠先生接任。 楊錦裕總經理自2012年加入王道銀行（原為台灣工業銀行）以來，不僅帶領王道銀行深耕企業金融業務，創下歷年授信餘額新高，更帶領王道銀行轉型為商業銀行，並於台灣證交所掛牌上市，對王道銀行貢獻良多。 新任的李芳遠總經理擁有英國曼徹斯特商學院企業管理碩士與清華大學動力機械工程學系學士等學歷，過去曾任王道銀行香港分行行長、匯豐（台灣）商業銀行資深副總裁暨工商金融業務處負責人、香港上海匯豐銀行中國蘇州分行創行行長等職務，具備完善的國際觀及豐富的金融經驗。自2012年加入王道銀行擔任香港分行行長以來，帶領香港分行迅速拓展業務，除積極推動跨境貿易人民幣結算業務，擴大跨境交易商機，亦帶領香港分行主辦多起聯貸案及深耕港資企業，在其擔任行長的七年期間，王道銀行香港分行之稅前淨利成長超過五倍，成為王道銀行重要的獲利引擎。

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