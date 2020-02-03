一名大人搭配一名12歲以下兒童，門票只要999元。（陳淑娥攝）

雙人CRG卡丁車燈會期間，每台體驗價只要888元，是親子、情侶競速的最佳選擇。（陳淑娥攝）

2月8日至9日，前200名進麗寶樂園、前100名搭乘天空之夢摩天輪者，可免費獲得小提燈。（陳淑娥攝）

2020台灣燈會主燈區8日將於台中后里花博園區盛大登場，鄰近麗寶樂園渡假區祭出燈會期間限定優惠，官網套票最低下殺5.8折，即日起購買指定套票即贈燈會超萌小提燈；同時，麗寶樂園是燈會接駁免費停車場之一，讓大家可以白天玩麗寶，搭上接駁車輕鬆抵賞燈會場，一條龍玩法超輕鬆。

台灣燈會今年在后里打造雙主場，分別為花博馬場園區和花博森林園區，不但有受到親子族群矚目的「動物狂歡嘉年華」燈區，還有導入光影科技、充滿互動性主燈「森生守護-光之樹」。

麗寶樂園渡假區表示，為歡慶燈會開幕，8日至9日兩天，探索世界前200名入園、天空之夢前100名搭乘者，即可免費獲台灣燈會「吉利鼠與美力鼠」提燈一個；即日起於渡假區當日消費滿額，除可抽總獎值300萬大獎外，也可至Outlet免費兌換提燈，數量有限送完為止，此外，，渡假區也加強防疫措施，打造安心出遊環境。

麗寶樂園渡假區指出，即日起麗寶官網推出燈會期間限定套票，其中「親子套票」優惠省很大，一名成人搭配一名12歲以下兒童，探索世界門票只要999元(原價1450元)，就能夠暢玩園內32項刺激遊樂設施，以及欣賞花車遊行、全新劇場、周末煙火秀；天空之夢摩天輪也同樣推出親子套票350元(原價600元)，即日起於官網購買樂園、天空之夢，或訂購福容大飯店麗寶樂園店官網專案，並於8日至23日入住，即贈小提燈。

除了玩樂園，不容錯過的還有全台最高規麗寶國際賽車場，免駕照即可下場體驗，賽道全長1.5公里，其中親子、情侶最愛雙人座CRG卡丁車，官網推出超優惠價888元加送小提燈兩個，憑賽車場當日發票(停車場、飲料、全家消費除外)也可免費兌換提燈，詳細資訊可至麗寶樂園渡假區官網查詢。

(中時 )