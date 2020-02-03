欠賭債 台大醫院女約聘員A走316萬 15:272020/02/03 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5年前以約聘人員任職台大醫院新竹分院開刀房書記的李姓女子，因積欠賭債需錢孔急，她竟利用處理批價作業時，製作不實資料侵占124筆差額共316萬多元，高院將她依業務侵占罪判刑1年6月、可易科罰金。檢方可上訴。 高院審酌考量李女沈迷賭博，並藉職務之便侵占所經手款項，且她曾犯侵占案件遭判緩刑2年確定，卻仍不思反省，不循正途賺取財物，價值觀偏差，迄今亦未能賠償被害人分毫，行為應予非難，判刑1年半。 (中時 ) #316 #大醫院 #台大醫院 #判刑 #高院 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿扁官司停審 高院更換審判長 12:062020/01/30 社會 綁架建商共犯黃鴻旻 擄人勒贖起訴 12:312020/01/31 社會 空姐女友求分 他恐嚇散布3000張不雅照遭判刑 15:502020/01/31 社會 外傳立院砍預算 高院澄清 17:232020/01/31 社會 台開內線交易案 扁婿趙建銘4人境管8月 10:052020/02/02 社會 搭虎航遭踼椅背 博士捉狂打傷人 10:422020/02/03 社會 炒作正峰股票 古董張又被判刑確定 11:092020/02/03 社會 主管熊抱正妹OL揉胸10秒遭判刑 網友有意見 15:082020/02/03 社會 社會熱門新聞 聯結車撞8汽機車1死3傷 飛越護欄驚悚畫面曝光 - 社會 新莊某藥局囤30箱口罩 檢調追查中 - 社會 彰濱聯結車撞4汽機車 飛落高架橋1死3傷 - 社會 願你們平安歸來！空姐醫療包機上崩潰感言 逼哭網 - 社會 他沒睪丸…影視大亨性侵案 女演員露骨描述 陪審團也傻眼 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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