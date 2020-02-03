5年前以約聘人員任職台大醫院新竹分院開刀房書記的李姓女子，因積欠賭債需錢孔急，她竟利用處理批價作業時，製作不實資料侵占124筆差額共316萬多元，高院將她依業務侵占罪判刑1年6月、可易科罰金。檢方可上訴。

高院審酌考量李女沈迷賭博，並藉職務之便侵占所經手款項，且她曾犯侵占案件遭判緩刑2年確定，卻仍不思反省，不循正途賺取財物，價值觀偏差，迄今亦未能賠償被害人分毫，行為應予非難，判刑1年半。

(中時 )