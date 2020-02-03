《台北股市》公發公司1月營運情況，申報期限延長至15日 15:232020/02/03 時報資訊 林資傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 金管會。（記者林資傑攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情續燒，中國大陸延長春節假期，金管會因應疫情狀況，宣布延長公開發行公司2020年1月營運情況的公告申報期限至2月15日，上述營運情況包括合併營收、資金貸與及背書保證金額、從事衍生性商品交易等。 金管會表示，未受武漢肺炎疫情影響的公發公司，仍請在2月10日前公告1月營收情況，受影響的公發公司則應在2月15日前完成公告申報，若仍有不可抗力因素無法如期申報，可依相關規定檢具無法如期申報理由、證明資料及擬展延期限，向金管會申請核准。 (時報資訊) #金管會 #公開發行 #公司 #1月 #營運 #情況 #申報 #期限 #武漢肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 《環球時報》社評：誠實最為上策 14:502020/01/30 兩岸 早晚體重差超過2公斤 你可能生病了 11:302020/01/31 生活 武漢肺炎／早在去年12月就出現人傳人 病毒「平均傳染2.2人」 11:542020/01/31 兩岸 陸防疫總動員 各地情況趨緩 04:092020/02/01 焦點新聞 陸股恐大跌 台股停看聽 04:092020/02/01 財經要聞 人事異動站 1月17日至1月30日 04:092020/02/02 財經要聞 義外交部宣布陸義貨機將復航 未提及台義情況 10:102020/02/02 國際 武漢返台台商現身派出所 喊冤「並未被要求填寫資料」 16:262020/02/02 社會 《產業》車市1月下滑，和泰逆勢雙增大贏家 12:162020/02/03 財經 《汽車股》和泰車代理，元月TOYOTA市佔衝6年新高、LEXUS稱霸豪華車 14:322020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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