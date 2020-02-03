武漢肺炎疫情續燒，中國大陸延長春節假期，金管會因應疫情狀況，宣布延長公開發行公司2020年1月營運情況的公告申報期限至2月15日，上述營運情況包括合併營收、資金貸與及背書保證金額、從事衍生性商品交易等。

金管會表示，未受武漢肺炎疫情影響的公發公司，仍請在2月10日前公告1月營收情況，受影響的公發公司則應在2月15日前完成公告申報，若仍有不可抗力因素無法如期申報，可依相關規定檢具無法如期申報理由、證明資料及擬展延期限，向金管會申請核准。

(時報資訊)