施姓網友在臉書社團po文指出，大年初六將小孩帶給黃姓保母，傍晚帶回家時竟發現額頭一大片瘀青，保母竟說不知傷如何來，她氣得驗傷報警。台中市豐原警分局表示，警方已受理該案並作完筆錄，保母否認施暴，但因雙方說法不一，已依規定通報相關單位，以利釐清案情。

施姓網友在臉書社團《豐原好康聯盟》po文指出，初六開工把小孩帶去給保母顧，傍晚大約6時10分左右到保母家接小孩，因為房間燈光較暗所以沒注意到，

一回到家發現小孩左邊額頭整個瘀青，然後頭部也部分紅紅，當下馬上打給保母，但都沒接電話，整晚也沒回撥。

施姓網友說，當晚帶小孩去驗傷，隔天報警作筆錄完，保母狂打電話，還問說小孩是哪受傷？文中說道，她是一個沒保姆執照的保母，當初覺得雖沒執照，但還有一定專業就給她帶，沒想到這麼不小心。

豐原警分局頂街派出所長廖俊賔表示，有關民眾於臉書社團《豐原好康聯盟》，反映黃姓保母疑不當照顧案，警方已受理該案並做完筆錄，保母表示未對小孩施報，但因雙方說法不一，已依規定通報相關單位，以利釐清案情。

警方也呼籲，民眾如有托嬰需求，一定要找有證照合格保母和收托場所，保護自己寶貝的安全。

(中時 )