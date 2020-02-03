受武漢肺炎疫情影響，陸股三大指數開低，截至當日收盤，滬指收報2,746.61點，跌7.72％；深成指收報9,779.67點，跌8.45％，創業板收報1,795.77點，跌6.85％。

類股大面積飄綠，口罩、超級真菌、流感、雲辦公等概念全天強勢；交運、半導體、軍工、券商等領跌。

截至今日收盤，北向資金合計淨流入人民幣（下同）181.91億元。其中滬股通淨流入135.92億元，深股通淨流入45.99億元。

(工商 )

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