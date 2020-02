有「英國奧斯卡」之稱的第73屆英國影藝學院電影獎(BAFTA)於台灣時間3日揭曉,《1917》橫掃最佳影片、導演、傑出英國電影等7大獎,成最大贏家。最佳男主角由《小丑》的瓦昆菲尼克斯奪得,眾望所歸,該片也獲最佳選角與配樂共3獎。影后寶座則由蕾妮齊薇格以《茱蒂》抱回,這是她繼榮獲金球獎、美國演員工會獎、英國獨立電影獎等獎項之最佳女主角獎後,再度拿下英國奧斯卡影后肯定。而南韓片《寄生上流》則贏得最佳原創劇本與最佳非英語電影等兩項大獎,繼繼勇奪美國編劇工會(WGA)最大獎最佳原創劇本後,再度獲獎項肯定。

在頒獎典禮上,也不乏有許多感動及逗趣的花絮。曾與芮妮合作過《BJ單身日記》的「昔日情人」休葛蘭,對芮妮的一陣玩笑話,也成為全場爆笑焦點。原來當休葛蘭準備頒發最佳影片之前,一上台就先以當年在《BJ單身日記》的角色形象直呼:「首先,幹得好,瓊斯!」引發台下一陣爆笑。之後再發揮角色酸言酸語的本領,繼續調侃她今天的穿著:「那是一件非常、非常愚蠢的小禮服。」毫無惡意,只有玩笑的發言,也彷彿帶觀眾重回16年前的《BJ單身日記》,再度見證兩人的好交情。

蕾妮齊薇格在致詞也感謝與她共同演出的傑西伯克利:「妳是超級巨星,今晚我真的為妳感到非常驕傲!你是如此特別的人,我真的很愛妳,也很佩服妳,我很感激我們之間的友誼,謝謝妳!」此外,她也感謝本片的製作團隊,並感謝曾任茱蒂嘉蘭助理的羅瑟琳懷爾德,她說:「妳與我們分享這些珍貴的經驗,以及跟茱蒂嘉蘭在『城間絮語』夜總會共事的時光,真的給我們帶來很大幫助。」最後,她更將這個獎項獻給茱蒂嘉蘭:「嘉蘭小姐,妳一直所深愛著的倫敦,直到今日依然愛著妳,這個榮譽(獎盃)是屬於妳的!」

而影帝瓦昆致詞時則坦言:「英國奧斯卡非常支持我的演藝生涯,我非常感激,但坦白說也困惑,因為很多演員並沒有這樣的待遇。我認為大部分的人發出了『不歡迎有色人種』的訊息,我認為在業界中,我們提供太多這樣的訊息了。這並不是一種自以為是的譴責,我也沒有盡我所能去確保我合作的工作人員是被接納的,所以必須著手進行才能真正了解制度中的種族歧視。」

第73屆英國影藝學院電影獎完整得獎名單:

【最佳影片】

《1917》(1917)

【傑出英國電影】

《1917》 (1917)

【最佳導演】

山姆曼德斯(Sam Mendes)/《1917》(1917)

【最佳男主角】

瓦昆菲尼克斯(Joaquin Phoenix)/《小丑》(Joker)

【最佳女主角】

芮妮齊薇格(Renée Zellweger)/《茱蒂》(Judy)

【最佳男配角】

布萊德彼特(Brad Pitt)/《從前,有個好萊塢》(Once Upon a Time in Hollywood)

【最佳女配角】

蘿拉鄧恩(Laura Dern)/《婚姻故事》(Marriage Story)

【最佳原著劇本】

《寄生上流》(Parasite)

【最佳改編劇本】

《兔嘲男孩》(Jojo Rabbit)

【最佳攝影】

《1917》(1917)

【最佳剪輯】

《賽道狂人》(Ford v Ferrari)

【最佳服裝設計】

《她們》(Little Women)

【最佳梳化】

《重磅腥聞》(Bombshell)

【最佳美術設計】

《1917》(1917)

【最佳音效】

《1917》(1917)

【最佳視覺特效】

《1917》(1917)

【最佳原創電影音樂】

《小丑》(Joker)

【最佳選角】

《小丑》(Joker)

【最佳外語片(非英語電影)】

《寄生上流》(Parasite)

【最佳紀錄片】

《親愛的莎瑪》(For Sama)

【最佳動畫片】

《克勞斯:聖誕節的秘密》(KLAUS)

【最佳英國動畫短片】

GRANDAD WAS A ROMANTIC

【最佳英國短片】

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WARZONE (IF YOU’RE A GIRL)

【最佳新人】

MICHEAL WARD

【傑出英國作家、導演或製片人首部作品】

BAIT Mark Jenkin (Writer/Director), Kate Byers, Linn Waite (Producers)

(中時 )