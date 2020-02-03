台語歌手吳淑敏因小時候參加《五燈獎》比賽一炮而紅，近日參加高點綜合台《震震有詞》，她提及國中家道中落，負債5、6百萬，父親卻開始酗酒心態大變，還家暴母親，她一肩扛起家中債務重擔，多年後竟然收到存證信函被父親告棄養。

當年吳淑敏因走紅，母親為了不讓她荒廢學業一路陪伴，但這種日子，到了國中竟完全變樣，她表示：「以前父親是維修知名品牌都澎打火機師傅，堪稱家境小康，但到了國中因平價打火機崛起，影響到家裡事業，外加家裡被倒會，瞬間負債5、6百萬。」她開始接工地秀、跑歌廳表演，努力扛起家中債務，但此時父親卻因失志開始酗酒，甚至家暴母親。

吳淑敏從小為家庭還債。（和展影視提供）

吳淑敏為讓母親擺脫家暴生活，以身護母被父親毆打，她蒐集驗傷單，終於在高中時，法院判決父母離婚。家中排行老二的她曾跟母親抱怨，上有哥哥、下有妹妹，為何只有她1個人四處奔波賺錢還債，母親坦言：「因為妳比較有能力賺錢，家裡得靠妳才能過下去。」每次撐不下去後跟母親大吵，她也總因這句話繼續咬牙走下去。

出唱片後吳淑敏開始跑電台、電視宣傳，父親用盡各種方法聯繫上她要錢支付住院費用，原以為支付後就會回到原本生活，她表示：「我跟父親分開後都沒有聯繫，多年後竟然收到父親寄的存證信函控告我棄養，還跟親戚說因為我比較會賺錢當然告我，幸好他住院期間有一筆醫療費是我付的，法院也因此駁回他的訴訟。」對此劉韋廷律師補充：「法律上子女對父母的扶養義務，取決於父母如何對待子女。」

回想過去家庭的陰影改變吳淑敏的人生觀，甚至抗拒婚姻抱定不婚主義，直到遇到樂觀的另一半，逐漸改變她的想法，2019年吳淑敏公布雙喜臨門的喜訊，她十分感謝先生的樂觀以及母親的支持，有他們才能夠讓自己一路堅強走下去。

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(中時 )