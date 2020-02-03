台北市長柯文哲昨（2）日爆料，滯留武漢台商返台後隔離地點在北市陽明山台銀宿舍，恐遭衛福部開罰，事後柯文哲仍不認失言，台北市議員王世堅今痛批「生雞卵無，放雞屎一堆」，指柯貴為台大醫師卻無視防疫政策及相關法令，更酸言「乾脆防毒面具戴身上，至少可以封住他的口。」

王世堅說，根據《傳染病防治法》，疫情控制管理、資源分配都是中央政府負責，柯文哲身為首都市長，理應率先配合，且應保密，柯文哲貴為台大醫師，熟悉防疫的所有政策作為及相關法令，此次連子弟兵、立委蔡壁如都跳出來認為柯文哲發言錯誤，還有什麼好賴？

對於外界質疑柯文哲爆料舉動是不想讓台北市變成武漢返台民眾的收容所，王世堅說，柯文哲心態不佳，全國22縣市防疫不分彼此，身為首都市長，更應有風範，北市不論交通醫療都是資源最豐富的地方，如果中央這五個暫時隔離觀察區有配置到北市，也是合理的，「你可以有意見，應該在會議中提出，而不是會議惦惦，出來亂講，口罩不夠，我個人的捐給你，有防毒面具最好。」

(中時 )