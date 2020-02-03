武漢肺炎疫情持續升溫，人心惶惶，許多人搶購口罩、酒精等防疫備品來自保，造成缺貨狀況。一名糖尿病患者的女兒透露，許多人瘋搶的「酒精棉片」，對糖尿病患者來說，是每日必需品，呼籲民眾將資源留給有需要的人。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」PO出一張圖片，她表示看到這張圖才知道，除了口罩外，連酒精棉片也被瘋搶，圖片上寫著「請健康的人不要搶購酒精棉片，因為這是需要施打胰島素的糖尿病人日常必需品，請將資源留給需要的人，感謝您的體諒！」

（圖／翻攝臉書新竹大小事）

原PO表示，自己的母親也是糖尿病患者，酒精棉片是糖尿病患者每日的必需品，若是1天沒有酒精棉片，對糖尿病患者來說會有很大影響，希望大家能多多轉發此貼文，讓更多人可以看到，「在大家瘋搶口罩、酒精用品的同時，可不可以不要搶酒精棉片，留給真正需要的人，感謝！」

網友看完貼文紛紛轉發並留言，「推！必須更多人看的」、「真的，家有糖尿病人需打針和測血糖，上周跑好㡬家都買不到」、「認同將資源留給需要的人」；也有網友詢問，是否能用罐裝的酒精灑在棉布上？對此，原PO回應，目前罐裝酒精也都買不到，「酒精棉片是獨立包裝，使用時才開封，可以減少生菌的可能，所以當然還是以酒精棉片為主，但如果真的買不到也只能拿其他代替，但現在酒精產品大家都在瘋搶，所以希望可以讓更多人知道這個資訊。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)