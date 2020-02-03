中市一位84歲陳姓老翁，日前清晨5點多被路人發現，獨自一人走在向上路上，疑是迷路報警協助，中市警局第四分局春社派出所員警到場，發現陳翁有失智現象，無法報出自家地址，經警用電腦查出其資料後發現，老翁就住附近，便用警車載他回家，讓其兒子感激不盡。

日前寒流來襲，清晨5點多中市南屯區向上路上，人車稀少又寒冷，一路過民眾發現有老翁獨自走在路邊，熱心報案，春社派出所員警獲報，趕赴報案地，詢問老翁，但老翁不僅報不出自身住址，身上也沒有帶任何證件，回答問題也模糊又重複，懷疑他是失智患者。

員警先將老翁帶回派出所休息，使用M-Police警用行動電腦人臉辨識系統，順利查出老翁姓陳，家住南屯區保安三街，因距離不遠，員警好心直接用警車將老翁載回家，陳翁兒子出來應門，表示父親年紀大了有失智現象，雖時常告誡父親不要獨外出，但父親總是趁家人稍不注意，就獨自出門，還好有員警與熱心民眾協助，讓他安全返家，否則天氣這麼冷，後果堪憂，對於員警的協助感到相當暖心！

春社派出所長江松泳表示，民眾加強注意家中長輩身體狀況，民眾家中若有失智症患者，應避免患者獨自外出，以免發生危險，可自行於患者衣物缝上聯繫電話或配戴愛心手鍊，讓員警能在最短的時間中幫助走失者找到回家的路。

(中時 )