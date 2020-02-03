湖人「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)談起與布萊恩的回憶，他2012年選秀進入NBA，還很菜的時候就被找進奧運的美國男籃夢幻隊。當時戴維斯好不容易在垃圾時間獲得上場機會，卻因忘穿球衣被布萊恩數落一頓。

「我們好像在打奈及利亞，領先60分之類的，我終於獲得上場機會。我太高興了，我身旁都是殿堂級人物(布萊恩、詹姆斯、安森尼、哈登、杜蘭特)，那時我才發現自己忘了穿球衣。」

戴維斯當時穿著長褲和外套，他拉開拉鍊發現自己裡面還是普通汗衫，他偷偷跟K教練說他不上場了，默默坐回板凳，因為他不想讓隊友知道。結果布萊恩過來關切他，「你幹嘛不上？這是你的機會耶。」戴維斯招認之後被布萊恩臭罵一頓。

如今戴維斯已經從菜鳥成長為聯盟的一線球星，而且是湖人的主力，每當他上場比賽時，他都會在習慣性檢查自己球衣時想起布萊恩。

(中時電子報)