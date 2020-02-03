農曆春節期間，民眾除了返鄉祭祖外，拜廟祈福更是常見行程。從除夕到大年初九期間，又以年初九「天公生」紙錢燒最多。台南市政府環保局統計，從除夕到大年初九紙錢集中收運量約佔全年度17％，近幾年均維持250噸上下，但今年度的收運量大幅減少為192噸，比往年減少23.2％。
台南市長黃偉哲感謝市民的配合，以鮮花取代部分紙錢祭祀、優先選用大面額紙錢，或透過「以功代金」將購買紙錢的金額捐獻給慈善團體或廟方作為公益用途，去年台南市也建置全台首座「淨圓滿」紙錢專用爐，期望民眾以保護地球環境的方式，減少燃燒紙錢。
環保局表示，為維護空氣品質，並在尊重宗教信仰及民間風俗的前提下，台南市陸續推動減香、減金、減炮的「一尊三減一目標」措施，期望以宣導方式改變民俗祭祀習慣，將汙染減至最低，感謝市民對紙錢集中燒政策的支持，為家人及後代子孫留下更美好健康的居住環境。
(中時 )
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