事業生活重心都轉移到中國大陸的女星劉樂妍，這次爆發武漢肺炎，她人也還在對岸，然日前卻被傳將回台避難，對此她高調駁斥，表示是被法院傳喚出庭，不然「你以為我愛回去啊？」，引發網友酸嗆，對此，劉樂妍今稍早(2/3)改在臉書po文，竟高喊要放棄台灣國籍！

劉樂妍繼在微博連發2文駁斥要回台避難後，稍早又在臉書貼出兩張截圖，其中一張是網友私訊，嗆她：「我麻煩妳放棄台灣國籍謝謝」，而劉樂妍選擇直球對決，回應：「放棄『台灣國籍』，就放棄『台灣國籍』！老娘我根本不稀罕什麼『台灣國籍』！」。

放話完又繼續補槍：「等等，世界上有哪個國家叫做『台灣國』嗎？ 」，而她秀出了另一張圖片，正是網友在PTT分享的台灣護照改造，封面國籍處貼著燙金字樣貼紙「台灣國(REPUBLIC of China)，遭她酸言：「麻煩你把他找出來，讓大家笑一笑好不好？是在貼紙上嗎？」，不意外地，底下又引發正反兩極留言，戰成一片。

(中時電子報)