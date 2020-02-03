歡慶元宵！LINE 台灣旗下旅遊服務平台 LINE旅遊宣佈首度與交通部觀光局合作，自今（3）日起至今年2月23日止，推出2020台灣燈會的線上旅遊導覽、體驗平台，讓用戶透過LINE旅遊就能找到完整的台灣燈會旅遊資訊，包括2月8日開始於台中后里花博園區舉辦的2020台灣燈會資訊、燈會周邊景點推薦、台中旅遊懶人包等，一次走遍大台中地區的知名打卡景點；除此以外，也將在「LINE旅遊」官方帳號中舉辦應景的「週四猜燈謎拿好禮」趣味活動，讓用戶一同猜謎搶好禮！此外，因應武漢肺炎疫情，燈會主辦單位將備妥應變措施，若有更動以交通部觀光局公告為主，也請民眾隨時注意中央流行疫情指揮中心的疫情資訊更新。

LINE旅遊 2020台灣燈會平台4大功能特色：

1.地圖交通資訊看一看：除了可以下載高清地圖，也可至 LINE旅遊官方帳號輸入「燈會交通」四字送出後，將可獲得大眾運輸工具、或是開車、騎車交通祕技。

2.燈會的8種玩法：提供8種不同的燈會周邊旅遊行程讓用戶參考，可以直接跟著旅遊範本走行程，或是把範本存檔，再透過LINE旅遊的「我的旅程」進行編輯，做成屬於自己與親友共享的行程表。

3.燈會相關旅遊懶人包：無需動腦查，LINE 旅遊準備的懶人包除了台中燈會展區介紹，並提供大台中，含彰化、南投地區多個自然系景點，讓用戶可以按圖索驥不漏接所有重要的網美打卡點！

4.每週四下午猜燈謎拿好禮：除了提供燈會相關之旅遊服務，亦於今年2月6日、2月13日與2月20日推出應景的猜燈謎遊戲，答對將可獲得KKday 2美元折扣碼，或有機會得到LINE POINTS最高 88點！

LINE旅遊為「2020台灣燈會」打造線上玩樂搜尋服務，找景點、猜燈謎，都能玩！(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

LINE旅遊為「2020台灣燈會」打造線上玩樂搜尋服務，找景點、猜燈謎，都能玩(2)！(LINE提供／黃慧雯台北傳真)

攜手合作夥伴 LINE旅遊持續優化用戶體驗

交通部觀光局先前所公布的數據顯示，有近七成的國人偏好自助旅遊。而自助旅行的前置作業、所需耗費的時間與精力，不亞於寫一篇三學分的期末報告。因此，LINE旅遊規劃服務的重點，就是要讓用戶在自助旅行的預定與行程規劃能更輕鬆方便，自2018年底推出服務至今，LINE旅遊之官方帳號好友數已累積超過480萬人，每則推播觸及率超過100萬人，並持續成長。

除了原有的夥伴雄獅旅遊、agoda、KKday、Tripresso 旅遊咖，LINE旅遊於去年陸續又加入Skyscanner、HotelsCombined與 ezTravel 易遊網等業者，透過新夥伴的搜尋比價功能，使 LINE旅遊的預訂服務版圖更加完整。透過搜尋導購預訂行程，用戶則可在結帳時獲得 LINE POINTS 回饋。

此外，LINE旅遊結合 LINE App通訊、分享與筆記本等社群功能，用戶毋需再下載其他程式，透過LINE旅遊在旅程上新增「我的旅程」便可開始編輯，並可邀請旅伴一同編輯，用戶還能直接透過「我的旅程」表單上搜尋、預定機票與住宿，「我的旅程」表單不僅讓旅伴都能同步更新、規劃與確認行程中的每個細節，亦可分享自己的旅程給其他親友參考，更強化了用戶間的社群互動功能，拉近彼此的距離。

(中時電子報)