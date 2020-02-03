美國一位退役軍人，1974年花345.97美元（現在的匯率約新台幣10,586元，當時則約新台幣28,614元）買了一隻勞力士手錶（Rolex），時隔46年後，拿到電視鑑定節目評估現值。
結果鑑定結果出來，這隻手錶現在價值40萬美元（約新台幣1224萬元），價格爆升1156倍，讓收藏著當場「不支倒地」，被價格嚇了一大跳。
這隻勞力士蠔式錶是收藏者當時在空軍基地預購的手錶，1974年購買，到1975年才收到，在當時，這支手錶的金額相當於1個月的薪水，他非常地珍惜它，也捨不得戴，只有偶爾拿出來看看及把玩，就覺得心滿意足。
看起來就像新的一樣的這支手錶，曾出現在保羅．紐曼（Paul Leonard
Newman）主演的電影《獲勝（Winning）》中，具有高人氣。
不過價格可以這麼高的原因，也和保存狀態良好，以及保證書、外箱都在有關，鑑定師認為，如果繼續保持下去，未來還有增值到50萬至70萬美元的空間。
更多 CTWANT 報導
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。