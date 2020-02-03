美國一位退役軍人，1974年花345.97美元（現在的匯率約新台幣10,586元，當時則約新台幣28,614元）買了一隻勞力士手錶（Rolex），時隔46年後，拿到電視鑑定節目評估現值。

美國一位退役軍人，拿著收藏超過40年的勞力士手錶上節目鑑定。（圖／翻攝自youtube）

結果鑑定結果出來，這隻手錶現在價值40萬美元（約新台幣1224萬元），價格爆升1156倍，讓收藏著當場「不支倒地」，被價格嚇了一大跳。

這隻勞力士蠔式錶是收藏者當時在空軍基地預購的手錶，1974年購買，到1975年才收到，在當時，這支手錶的金額相當於1個月的薪水，他非常地珍惜它，也捨不得戴，只有偶爾拿出來看看及把玩，就覺得心滿意足。

看起來就像新的一樣的這支手錶，曾出現在保羅．紐曼（Paul Leonard

Newman）主演的電影《獲勝（Winning）》中，具有高人氣。

不過價格可以這麼高的原因，也和保存狀態良好，以及保證書、外箱都在有關，鑑定師認為，如果繼續保持下去，未來還有增值到50萬至70萬美元的空間。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)