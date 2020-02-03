先鋒投顧指出，全球股市2020年1月表現風起雲湧、僅上漲0.64％，新興股市則下跌1.5％。展望後市，由於企業財報穩健，看好美股中長期走勢、建議拉回可找買點，新興市場則可留意新興亞洲股市的投資機會，但短期須留意武漢肺炎疫情造成的非理性波動。

先鋒投顧指出，全球股市1月前半歷經美伊衝突升溫震盪，所幸中美如期簽署第一階段貿易協定，抵銷中東地緣風險憂慮，激勵全球股市上漲，截至15日新興市場表現領現成熟市場，MSCI新興市場上漲2.9％、MSCI全球指數則上漲2.4％。

然而，面對中國大陸武漢肺炎確診病例快速攀升，市場憂心疫情持續擴大，恐重蹈2003年SARS情況，拖累目前正在復甦的全球經濟，致使全球股市漲幅回吐。截至29日止，全球股市1月僅上漲0.64％，新興股市則反轉下跌1.5％。

展望後市，先鋒投顧指出，市場關注焦點包括中美貿易協議概況、美國經濟指標評析、美國企業財報表現等焦點。其中，中美後續第二階段協議可能分成多個階段討論，預期談判時間可能拉長，但只要雙方願意展開談判，關稅問題對金融市場的衝擊將逐步降低。

而近期公布的美企去年第四季財報，截至1月29日標普500指數已公布財報的226家公司中，有73.3％企業獲利優於分析師預期，顯示美企獲利良好。彭博市場調查顯示，分析師樂觀看待美企今年獲利，預估標普500指數的獲利成長率有望達16.2％。

由於去年第四季美企財報穩健，先鋒投顧看好美股中長期走勢，並預期貿易紛爭緩解、美國總選舉等政策利多，可維持股市投資人信心，對於核心股市方面維持布局美股與全球股票基金的建議。

在衛星股票方面，先鋒投顧指出，從資金動向觀察，市場游資自去年底便開始往新興市場移動，資金持續挹注，除顯示投資人對新興股市的看法趨於樂觀，也有利新興股市維持動能，故對新興市場的看法維持不變，但需注意短期因武漢肺炎疫情造成的非理性波動。

先鋒投顧表示，投資人可留意新興亞洲股市的投資機會，主要基於4點原因。首先，新興亞洲企業具備較佳獲利能力，分析師預估今年新興亞洲企業的獲利成長率可望達22％，高於整體新興市場的18％。

其次，中美貿易協議簽署後，陸股成為直接受惠者，且在新興亞洲股票基金投資組合中具一定比重。再者，新興亞洲基金的資金淨流入居冠，今年以來已淨流23.4億美元，領先其他新興市場，可期待資金行情。最後，肺炎疫情造成的非理性修正，或使亞股投資價值浮現。

(時報資訊)