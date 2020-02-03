豐田汽車和Panasonic周一宣布兩家公司達成協議，將共同設立合資公司，專營棱柱形（prismatic）電動車電池業務。

新成立的合資公司將於4月1日開始營運，將開發所有汽車製造商都適用的電池，而不僅限於豐田生產的車輛。豐田將持股51%，Panasonic持股49%。

(時報資訊)