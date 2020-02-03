《國際產業》豐田、Panasonic合資成立電動車電池公司 15:402020/02/03 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 豐田汽車和Panasonic周一宣布兩家公司達成協議，將共同設立合資公司，專營棱柱形（prismatic）電動車電池業務。 新成立的合資公司將於4月1日開始營運，將開發所有汽車製造商都適用的電池，而不僅限於豐田生產的車輛。豐田將持股51%，Panasonic持股49%。 (時報資訊) #豐田 #Panasonic #合資 #電動車 #電池 也許您會感興趣 推薦閱讀 和泰汽車看好今年 蘇純興：看不到市場不好的理由！ 15:412020/01/30 財經 Panasonic除濕機 兼顧省電安全 04:092020/02/02 產業特刊 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 獨》投資人不放棄遠航 本周三發薪日是投資指標 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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