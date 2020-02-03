武漢肺炎疫情在全球確診案例持續增加，全球第二大經濟體中國大陸更是本次疫情最為嚴重的地區，產業界也憂心會衝擊到向來以出貨大陸為主要市場的台系IC設計產業，但由於先前為迎接農曆年，多數廠商已先拉貨，反倒讓因為疫情導致停工的衝擊較為有限，另外，儘管短期消費性產品需求可能暫緩，但2020年5G手機或周邊相關設備的需求，仍將值得期待，待下半年疫情減緩後，仍有發揮空間。

IC設計代工廠仍以台系廠商為主，且廠房均在台灣，而終端產品的下游零組件或組裝廠則將受大陸停工影響，短期拉貨需求將暫緩，但因為過年前多數廠商已先拉貨，目前庫存約2~3個月，預期短期將先以庫存因應，近2個月營收表現較差已在預期中，受停工衝擊將較為有限。

整體來說，短期消費性產品需求可能暫緩，但2020年5G世代帶動周邊規格升級的趨勢不變，預期仍將有利於5G手機或周邊相關設備的需求，相關廠商有聯發科(2454)、聯詠(3034)、立積(4968)、瑞昱(2379)等。

以聯發科來說，將在本周五舉辦法人說明會，除公布去年第四季財報表現外，5G產品布局、5G SoC(系統單晶片)出貨狀況，以及武漢肺炎對營運的衝擊程度，將成為法人關注焦點。

(時報資訊)