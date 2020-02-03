三星電子發言人證實，三星在中國西安市的晶片工廠生產如常，即使在中國農曆新年假期期間亦未停工。

雖然新型冠狀病毒疫情肆虐，但消息人士透露，三星電子在西安的晶片廠並未出現生產中斷的情況。

周一南韓股市，三星電子股價跌深反彈，早盤開跌逾2%，終場收漲1.42%。

(時報資訊)