《國際產業》三星電子：西安廠晶片生產如常 15:402020/02/03 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子發言人證實，三星在中國西安市的晶片工廠生產如常，即使在中國農曆新年假期期間亦未停工。 雖然新型冠狀病毒疫情肆虐，但消息人士透露，三星電子在西安的晶片廠並未出現生產中斷的情況。 周一南韓股市，三星電子股價跌深反彈，早盤開跌逾2%，終場收漲1.42%。 (時報資訊) #三星 #西安 #晶片廠 #生產 也許您會感興趣 推薦閱讀 《半導體》信心喊話！台積、聯電：大陸晶圓廠營運正常 13:242020/01/30 財經 陸大數據查稅 台幹待滿90天須申報 04:092020/01/31 金融．稅務 加強防疫 國泰航空 調整大陸航班機艙服務 04:092020/01/31 產業．科技 2020武漢風暴》世衞宣佈 武漢肺炎列為國際公共衞生緊急事件 04:352020/01/31 國際 捷流閥業大陸蘇州廠 延至2月10日開工 11:132020/01/31 財經 肺炎疫情影響陸經濟多大？IMF稱目前評估還太早 11:222020/01/31 財經 《金融股》武漢肺炎擾亂，北富銀3大服務上路 15:062020/01/31 財經 探訪張學良公館 為少帥惋惜 04:092020/02/02 兩岸藝文 聯發科法說 聚焦半導體疫見 04:092020/02/02 財經要聞 武漢肺炎 各國對大陸民眾入境管制措施一覽 14:212020/02/02 國際 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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