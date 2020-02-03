依據公開資訊觀測站的資料顯示，2018年全台上市櫃企業股利發放寫下1兆4千多億元歷史新高！永豐金證券表示，若以台股大盤過去15年（2005~2019）的年化報酬率為8.6%來試算，若每月分批配置新台幣3000元，到第15年有機會達到110萬元，第18年可望達到154萬，回測試算的結果顯示，存股創造的財富效益遠遠優於定存報酬率。

永豐金證券表示，低利率時代股市及債券投資帶來了更優異的投資效益，分析過去15年美國10年公債、S&P 500及台股的年化報酬率分別為4.19％、8.93％及8.6％。

永豐金證券建議在市場波動之際，股債配置的存股計劃，更可以有效降低波動風險，長期表現亦相當出色，適合追求穩健報酬的投資人，以美國市場的表現為例，過去15年美股S&P500年化報酬率8.93％，10年期公債年化報酬率4.19％，股市與債券具負相關，組成股債各一半的資產配置年化報酬率為6.92％，試算每月3000元定期定額存股，15年投資成果有機會達近95萬，18年的表現推估達近129萬元。

(時報資訊)