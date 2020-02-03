六都會區分別公布109年1月「建物買賣移轉棟數」，其中交易量最大為新北市3,952戶，六都交易量合計為15,500戶，永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，1月份六都買賣移轉棟數平均月減30.5%，其中台北市月減24.3%，新北市月減31.3%，桃園市月減33.5%，台中市月減36.2%，台南市月減25.5%，高雄市月減25.1%。謝志傑表示，由於去年12月大量交屋導致部分都會區基期較高，且1月適逢農曆春節假期，交易天數縮短導致交易量減幅較大。

今年1月與去年同期相比，六都交易量平均減少21.6%，六都會區皆較去年同期減少，台北市年減16.5%，新北市年減18.9%，桃園市年減3.9%，台中市年減26.5%，台南市年減27.7%，高雄市年減35.0%。謝志傑說明，由於去年弄曆春節落在2月，因此去年1月為完整交易月份，加上九合一大選後買氣增溫也墊高基期，交易量減少實屬必然。

桃園市1月交易量為2970棟，月減33.5%，年減3.9%，謝志傑表示，桃園市去年12月因交屋推升交易量，而本月回歸供需基本盤，導致月減幅度較大，但與去年同期比較，減幅僅有3.9%，是六都中表現最好的都會區，買氣相對穩定。

高雄市1月交易量為2288棟，月減25.1%，年減35.0%，謝志傑表示，高雄市去年為六都中交易量成長幅度較大的都會區，而本月受到大選觀望氛圍及農曆春節假期影響，交易量減少幅度較大，不過若是以去年2月相比，仍是有15.7%的漲幅，市場買氣仍在。

謝志傑補充指出，1月交易量減少主因為受到去年12月份交屋潮墊高基期，再加上農曆春節假期使工作天數減少影響，預計下個月將回歸基本面。

另外，值得注意的是，武漢肺炎持續擴大，產業短期受到疫情影響，股匯市雙雙受挫，不過，台灣在經歷SARS過後，防疫措施更加完善，在本土疫情控制妥當的情況下，民眾恐慌情緒不致於過高，預期疫情對房價影響有限，仍維持平盤整理的格局。

(時報資訊)