肇事曳引車失控連撞8輛汽機車後失控直直衝落彰濱入口大橋下（彰化縣消防局提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣鹿港鎮彰濱工業區鹿港區入口大橋3日上午近10點，發生重大車禍事故！1輛剛從鹿港交流道下平面道路的曳引車一連撞上8輛汽機車，疑似因剎車失靈，失控衝破護欄當場翻落大橋下，遭撞的機車騎士當場沒有生命跡象，連同肇事駕駛在內另有3人受傷送醫，皆無生命危險，詳細肇事原因正由警方調查釐清。

鹿港彰濱工業區入口大橋3日上午近10點，發生重大車禍事故，1輛曳引車一連撞上8輛汽機車，曳引車疑似因剎車失靈，失控衝破護欄當場翻落大橋下，機車騎士當場沒有生命跡象，另有3人受傷送醫。(謝瓊雲翻攝)

驚悚畫面曝光！根據遭擦撞車主提供車上的監視器畫面顯示，當時所有車輛都在台61線西濱快速道路下方平面道路停等紅燈，突然後方一輛曳引車從外側往前經過，並擦撞停等紅燈的4輛汽車，車速不慢的曳引車繼續往前衝到十字路口，撞上右方綠燈直行的4輛汽機車，隨即失控衝入橋下。

當時右方綠燈直行中的27歲郭姓男騎士，首當其衝遭受曳引車撞擊，機車嚴重扭曲變形，當場沒了生命跡象，而畫面左方另一亮綠燈直行的砂石車疑似發現撞況，驚險瞬間當機立斷慢慢車速煞車，及時避免兩部車發生更嚴重對撞。

鹿港警方調查，64歲曳引車駕駛陳男供稱，當時從台61線南下鹿港交流道匝道口下平面道路，準備右轉前往彰濱工業區卸貨，但沒多久發現踩不到剎車，疑似是機械故障導致剎車失靈，接著車輛就失控，先追撞同方向路側的1輛大貨車、1輛小貨車和2輛自小客車，緊接著繼續向前衝撞右前方3輛小客車和1輛機車，隨即直直衝落彰濱入口大橋橋下。

27歲郭男當時剛從彰濱工業區洽公結束欲離開，不料竟遭遇死劫，父親與阿姨前來認屍時悲痛到說不出話，不願受訪。64歲肇事駕駛左胸肋骨骨折、前額及右手擦傷，送往彰濱秀傳醫院急救後並無大礙，但需住院治療。兩名遭波及的汽車駕駛26歲黃男右手擦傷、右胸痛，29歲陳男頸部及左眼痛，檢傷後皆已無大礙自行返家休息。

(中時 )