為了防疫，政府宣布全台高中（職）以下學校開學日延後到2月25日，在原訂的11日起到24日期間若有照顧12歲以下學童需求，家長其中1人可以請「防疫照顧假」，雇主依法須准假，但不強制給付薪資，南市議員李宗翰、陳秋宏要求市府應有配套措施，並與企業溝通，市府勞工局指出，站在勞工權益角度上，鼓勵雇主給薪。

李宗翰、陳秋宏表示，開學日延後、暑假縮短，大部分家長都能理解是防疫因素，但希望在政策上能夠規範更清楚，例如中央宣布的「防疫照顧假」，讓家長可以在家照顧孩子，但質疑實際上是否可行，會不會「請了假、沒了工作」，另外若照顧假期間沒有收入，也會讓較拮据的家庭陷入兩難。

李宗翰說，若不上學，學童都送往安親班、補習班，還是有群聚感染的可能性，也增加管理上風險；另外有些濟狀況不佳，孩童又缺少家人可照顧的家庭，可能需要額外的協助，希望社會局、教育局主動調查跟了解；陳秋宏說，雖然教育局針對安親班、補習班有防疫措施，但若疫情未能妥善控制，未來開學後的防疫規畫仍要盡速公布，才能真正讓家長安心。

針對眾人關心的「防疫照顧假」部分，南市府勞工局也做出回應，這是新增的假別，若勞工提出，雇主必須准假，且不得以特休、事假、病假等假種取代，也不能因此扣發全勤獎金，若違反規定將可依勞基法開罰，另外雖未強制雇主給薪，但勞工局也鼓勵雇主可優於法令給予，讓家長安心照顧學童，勞資攜手共同度過疫情。

(中時 )