國民黨正在進行黨主席補選，黃復興黨部存廢問題再度被拿出來討論。不過目前正在競爭黨主席之位的郝龍斌跟江啟臣今天都陸續表態挺黃復興，江啟臣認為黃復興黨部是資產，而郝龍斌接受訪問時也說，「只有敵人會要你裁撤黃復興。」

郝龍斌強調，黃復興黨部最認同、最支持國民黨，過去只有奉獻、犧牲，從來沒有從國民黨、國家拿到好處，這樣的組織要在國民黨內繼續存在，改善體質，讓其能協助國民黨，讓國民黨更茁壯。

郝龍斌說他最近會走訪全國各地爭取黨員支持，在這過程中去了解黨員的心聲跟他們希望走的方向，希望選舉是凝聚共識跟改革力量的過程，他希望跟江啟臣的選舉，可以越選越團結，國民黨的團結是黨員跟支持者殷殷期盼的。

對於他之前提出北京如果不承認中華民國就要斷三通。郝龍斌表示，現在大陸不承認中華民國存在的事實，兩岸間沒有共識，關係緊繃，在民進黨不承認九二共識的狀況下，外交、國際空間都受到非常多打壓，現在要積極爭取加入WHO、WHA，大陸也沒有善意回應。

郝龍斌說，當初三通是在善意下達成的，現在更需要兩岸間有善意，國民黨已非執政黨，善意應由共產黨、民進黨互相凝聚共識，而中共應能先展現善意。中共必須消弭台灣的亡國感，用各種方式展現善意，以大事小要能容，交流交往展現善意是重要因素，並且應正視中華民國存在的事實，中華民國是兩岸間最重要連結。

(中時 )