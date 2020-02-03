有「英國奧斯卡」之稱的第73屆「英國影藝學院電影獎」（BAFTA），台灣時間今日（2/3）上午揭曉得獎名單，電影《茱蒂》女主角芮妮齊薇格（Renee Zellweger）一如預期，再度勇奪「最佳女主角獎」榮耀。這也是她繼2004年《冷山》獲得英國奧斯卡最佳女配角獎之後，演藝生涯首度奪得英國奧斯卡影后。

她在致詞時，除了感謝共同演出的潔西伯克利（Jessie Buckley）之外，更因為潔西演唱《鏗鏘玫瑰》主題曲而感動落淚。有趣的是，當芮妮發表完獲獎感言，輪到休葛蘭（Hugh Grant）上台揭曉最佳影片時，畢竟兩人曾以經典愛情喜劇《BJ單身日記》結緣，也讓休葛蘭在登台時，以自己在該片的形象，還原精典橋段並大開芮妮玩笑：「首先，幹得好，瓊斯（芮妮在《BJ單身日記》的角色名）！那是一件非常、非常愚蠢的小禮服。」逗得台下觀眾樂不可支。此外，台灣也確定將從本週五（2/7）起，陸續有戲院重新上映，甚至加入戲院新增映演，共同在下週的奧斯卡頒獎典禮前夕，力挺這位廣被看好的「準奧斯卡影后」。

在《茱蒂》飾演「傳奇天后」茱蒂嘉蘭（Judy Garland）的芮妮齊薇格，繼榮獲金球獎、美國演員工會獎、英國獨立電影獎等獎項的「最佳女主角獎」之後，今日再度奪下英國奧斯卡影后肯定。這也是她繼《BJ單身日記》、《芝加哥》（Chicago）、《冷山》之後，第四度入圍英國奧斯卡，也是她繼《冷山》獲得最佳女配角獎之後，演藝生涯首度奪得本獎項的影后肯定。尤其芮妮早就奪下眾多奧斯卡風向球獎項，如今再下一城，也讓各界廣為預測「奧斯卡影后就是她了！」

芮妮以一席Prada糖果粉色禮服在頒獎典禮亮相，盡顯浪漫甜姐兒風情。她也在致詞時感謝與她共同演出的潔西伯克利：「妳是超級巨星，今晚我真的為妳感到非常驕傲！你是如此特別的人，我真的很愛妳，也很佩服妳，我很感激我們之間的友誼，謝謝妳！」此外，她也感謝本片的製作團隊，並感謝曾任茱蒂嘉蘭助理的羅瑟琳懷爾德（Rosalyn Wilder）：「妳與我們分享這些珍貴的經驗，以及跟茱蒂嘉蘭在『城間絮語』夜總會共事的時光，真的給我們帶來很大幫助。」最後，她更將這個獎項獻給茱蒂嘉蘭：「嘉蘭小姐，妳一直所深愛著的倫敦，直到今日依然愛著妳，這個榮譽（獎盃）是屬於妳的！」

值得一提的是，台灣片商與各家戲院，為了滿足廣大影迷的觀影需求，並再度重溫芮妮齊薇格的精湛演出，《茱蒂》也確定將從2月7日奧斯卡金像獎頒獎典禮前夕，在部份戲院重新上映，甚至是新加入映演陣容，請觀眾務必把握觀賞機會。

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(中時電子報)