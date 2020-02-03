雲仙樂園響應「台灣好樂園–玩‧好感動服務計畫」推出「雲仙溫心春遊趣」活動，不僅邀請公、私立弱勢團體的孩童，更加碼邀請天使心家族與新北市家扶中心一起參加。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園響應「台灣好樂園–玩‧好感動服務計畫」推出「雲仙溫心春遊趣」活動，不僅邀請公、私立弱勢團體的孩童，更加碼邀請天使心家族與新北市家扶中心一起參加。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園響應「台灣好樂園–玩‧好感動服務計畫」推出「雲仙溫心春遊趣」活動，不僅邀請公、私立弱勢團體的孩童，更加碼邀請天使心家族與新北市家扶中心一起參加。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園響應「台灣好樂園–玩‧好感動服務計畫」推出「雲仙溫心春遊趣」活動，不僅邀請公、私立弱勢團體的孩童，更加碼邀請天使心家族與新北市家扶中心一起參加。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

雲仙樂園響應「台灣好樂園–玩‧好感動服務計畫」推出「雲仙溫心春遊趣」活動，不僅邀請公、私立弱勢團體的孩童，更加碼邀請天使心家族與新北市家扶中心，讓參與活動的對象從孩童擴大到陪伴者與家庭，一起到烏來春遊賞櫻。

雲仙樂園是全台唯一開車到不了的樂園，只能透過纜車才能進入，園區最著名的地標就是新店溪上游的烏來瀑布，遠望瀑布有如白色的絲帶一般，林木密布、山谷、動植物豐富，風景如詩如畫，可以遠離都市喧囂，享受群山環繞、潺潺溪水。

台灣觀光遊樂區協會配合交通部觀光局秋冬旅遊補助專案，辦理「台灣好樂園–玩‧好感動服務計畫」，雲仙樂園熱心公益參與其計畫。天使心家族的家長與孩童們以及家扶中心的孩童在社工與志工的陪伴下，搭乘高空水晶纜車，橫越南勢溪，俯瞰烏來瀑布，來一場最道地的生態導覽。

天使心家族家長陳美如表示，志工、父母與孩童們一起走出戶外，體驗大自然的活動，報名十分踴躍，彼此都相當珍惜全家歡樂的遊園時光。新北市家扶中心社工顏君容表示，家扶基金會長期協助經濟弱勢學子就學，有許多扶助童長大後回到家扶擔任志工，陪伴接受輔助的弟妹們，將愛化為實際行動。

雲仙樂園表示，生長在都會區的孩童有機會與大自然親密的接觸，並體驗園區一系列闖關的活動，另外還有旺旺尋寶趣活動，人手一個新年禮物帶回家。儘管寒流天氣冷颼颼，但陽光來得卻很溫暖，大手牽小手，一同溫心雲仙春遊趣。

(中時 )