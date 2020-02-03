《我的婆婆怎麼那麼可愛》（以下簡稱《我的婆婆》）拍攝期達半年，1月正式殺青，殺青宴上，許孟哲、王少偉劇中兄弟罕見同框，鍾欣凌搞笑說：「很難得遇到一個全部都是瘋子的劇組，我們演得瘋狂、笑得更瘋狂。」該劇將於6月6日起每週六晚間9點播出。

楊銘威、王少偉、許孟哲、鍾欣凌、蘇晏霈、Darren在《我的婆婆》中詮釋搞笑又寫實的親情戲。（圖／公視提供）

《我的婆婆》昨（2日）舉辦殺青酒宴，製作人陳慧玲與導演鄧安寧、演員鍾欣凌、張書偉、許傑輝、Darren（邱凱偉）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、許孟哲、于子育、林筳諭、張可昀（小甜甜）、陳禕倫、詹宛儒等人出席同樂。

《我的婆婆》製作人陳慧玲坦言，現在防疫期間紛紛被詢問殺青酒是否會延期，但難得有機會再次齊聚，向所有工作人員表達感謝，同樂的時刻亦提醒大家要做好防疫工作。陳慧玲說：「很欣慰這部戲幕前幕後的大家真的就像一家人，拍出來的成果也超乎我想像，大家真的很瘋！工作人員各司其職齊心為戲打拚，希望能為台灣的喜劇打造新的高峰。」

劇中烘焙師傅張書偉延續了鍾欣凌家傳的餅舖。（圖／公視提供）

導演鄧安寧封此劇是他導演生涯中困難挑戰，「每個節奏跟笑點都要精打細算，謝謝演員們和我一起沈浸在這麼幽默的劇裡面！現在我正在如火如荼的剪接，一邊剪接一邊笑。」可見《我的婆婆》會有滿滿『笑』果，精彩可期！

女主角鍾欣凌則感性表示：「在《我的婆婆》中，我經歷了角色扮演、大雨中落難戲、被兒女背叛卻還笑的半死等，感覺都好像昨天才發生，想到離別還是會鼻酸，接下來最期待的是和大家準時收看。」

張書偉也真情告白：「我是第一天上工也是最後一個殺青的人，謝謝大家陪我一起完成發貴這個角色！」而演員Darren邱凱偉則是感謝導演讓所有演員放下偶像包袱，不計形象的搞笑演出。飾演蘇家最小兒子的許孟哲也親臨現場，一上台發表感言，他就搞笑的說：「不要懷疑，我真的有演這部戲！雖然我在劇組的時間不長，並扮演了一個觀落陰才能找到的角色，但我依然可以感受到這部戲的好笑、好看、好哭。很期待播出！」

陳禕倫、張可昀（小甜甜）、于子育、藍甯彤、林筳諭。（圖／公視提供）

王少偉則是激動得說：「這檔戲停在這太可惜了！台灣的影視需要有這樣型態的陣容跟故事呈現，才能讓觀眾開心，我們至少還要演十年，也會全力以赴。」演員蘇晏霈補充道：「就像少偉哥說的《我的婆婆》充滿了正能量，將會帶給觀眾滿滿歡笑，我們要拍十年，國外有很多季的影集，希望我們也可以如此！」《我的婆婆》劇組間的好感情，讓大家在殺青宴上相約一年聚一次一直拍下去！

電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》故事在描述小鷗（黃姵嘉 飾）是蘇家的小媳婦，不幸在進門前後，公公跟老公就相繼掛掉，使她完全不得婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的心。守寡的小鷗巴不得不再跟婆家有任何牽連 ，但天不從人願，命運使她跟婆婆越走越近。彩香承受著喪夫喪子之痛外還要一人獨撐家族餅店「珍賀齋」，只剩一個忠誠的員工發貴（張書偉 飾）願意留在餅舖工作 ，失落哀痛的彩香決定北上依靠三子一女度過晚年。小鷗假裝事不關己，卻陸續聽到蘇家幾個兒女像詐騙集團一樣要訛詐彩香的養老金，激起她的同情心，想幫婆婆一把。落到無家可歸的彩香急需幫助，但援手來自於這不得她疼的媳婦，她又拉不下臉。小鷗要如何克服蘇家複雜的人際關係完成她與亡夫的夢想？《我的婆婆怎麼那麼可愛》將於2020年6月播出，相約與大家一起歡笑過暑假。

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(中時電子報)