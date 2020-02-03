貝殼找房3日表示，大陸房產經紀行業的品牌、門店和經紀人在經營中面臨諸多困難和壓力，為此，貝殼找房推出平台全部品牌及店東減免兩個月中古屋平台費等六項紓困舉措。

據《新京報》報導，貝殼找房發布了《貝殼找房致平台合作夥伴的一封信》。貝殼找房表示，面向平台全部品牌及店東，減免2月至3月為期兩個月的中古屋業務平台費，此政策將覆蓋貝殼找房進駐的大陸全國106個城市，連接的235個新經紀品牌，將支持超過3.8萬家門店和36萬不動產經紀人。

同時，考慮到受疫情影響，大陸房地產市場銷售壓力增大、回款速度放慢，貝殼找房將加大新房應收帳款墊傭力度和資金額度，以緩解店東因延緩營業造成的現金流壓力。

此外，針對疫情核心區武漢，貝殼找房一方面加大新房墊傭的力度，幫助武漢的新經紀品牌和店東緩解資金壓力，渡過難關；另一方面，實施店東人力補貼，支持武漢地區品牌店東為疫情結束後返回工作崗位的經紀人提供保障性薪資。

值得注意的是，貝殼找房還成立了億元人民幣新經紀保障基金，對平台上暫時遇到困難的新經紀品牌和門店提供資金方面的幫扶。

(旺報 )