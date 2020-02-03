視獨居老人如親的港龍大車隊司機楊漢寶獲「公車暨計程車從業人員特殊貢獻獎」。（洪榮志攝）

台南市政府交通局3日舉行「大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛表揚典禮」，表揚9家績優業者、18位優良駕駛及1位具特殊貢獻的公共運輸從業人員。其中，獲「公車暨計程車從業人員特殊貢獻獎」的港龍大車隊司機楊漢寶，開小黃公車1年多來，不僅深入偏鄉服務許多獨居老人，還會扶長輩上車、幫忙提菜籃、買藥，如同自己父母親般地照顧，讓長輩們備感溫馨。

市長黃偉哲表示，從事公共運輸服務的駕駛員，無論大客車、公車、計程車或小黃公車，都是維護市民行的權利的第一線要角，希望藉由鼓勵表揚優良駕駛的機制，讓優質駕駛成為市民外出最好的朋友，也希望大家多給予大眾運輸駕駛員鼓勵，讓他們以克盡己職為榮。

黃偉哲還指出，台南市的大眾運輸系統去年的運量成長13％，總共有2638萬人次搭乘，成長率全台名列前茅。市府秉持「做得更好」的施政初心，期許未來繼續成長，讓市民感受到臺南大眾運輸系統愈來愈好。

另外，正值武漢肺炎防疫時期，有關公共運輸駕駛員是否需要佩戴口罩？黃偉哲也認為，駕駛員長時間處於車內的密閉空間，為與乘客之間互相防護，應該要佩戴口罩。但他也強調，希望民眾建立正確的公共衛生觀念，適時佩戴口罩即可，減少浪費資源與搶購的恐慌。

交通局表示，台南的公車路線已達到117條，2019年還啟動5條小黃公車路線，通用計程車61輛及多元計程車209輛，使得大眾運輸服務的量能與觸角不斷提升；2019年公車運量達到2368萬人次，通用計程車使用人數也成長突破3萬2000人次，成長率達14％，成果相當豐碩。

公共運輸處強調，公運處每年度皆會辦理公共運輸評鑑工作，包含計程車評鑑與公車評鑑等2項，評鑑過程借助外聘專家學者訪視指導、實地乘車考核及問卷調查等方式，遴選出該年度優等及甲等的績優業者。此次獲獎的19名優良駕駛，除獲贈獎盃（座）外，交通局亦額外提供六都最高的每人1萬2000元獎勵金，以實質獎勵方式鼓勵，展現臺南市對於優秀的公車及計程車駕駛長們的尊敬與重視，更期許所有公運駕駛長可見賢思齊，以自身職業為榮並發揮最大之服務熱忱，共同打造大台南友善大眾運輸服務環境。

2019年大台南公共運輸績優業者暨優良駕駛獲獎名單：「公車績優組」優良駕駛賀宇澄（新營客運）、吳宗達（新營客運）、陳繼發（新營客運）、黃榮舜（興南客運）、徐光昌（興南客運）、胡凱揚（府城客運）；「公車禮貌組」優良駕駛林俊杉（興南客運）、劉家豪（新營客運）、陳一帆（府城客運）、郭德陸（興南客運）、陶志華（興南客運）、張志維（新營客運）。

「計程車組」優良駕駛陳文珪（自營）、陳茂雄（自營）、陳來發（自營）、郭欽德（府城）、李東欽（自營）、姜龍憲（港龍）；「公車暨計程車從業人員特殊貢獻獎」楊漢寶（港龍）。

「市區汽車客運業」績優業者新營客運（優等）、興南客運（優等）、四方客運（甲等）、府城客運（甲等）；「計程車」績優業者台灣大車隊台南分公司（優等）、港龍大車隊（台一大車隊）（優等）、大都會衛星車隊台南分公司（甲等）、成功衛星計程車無線電台（甲等）、中華衛星台南車隊（甲等）。

(中時 )