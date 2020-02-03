冬季不只天氣冷颼颼，也是空氣汙染、流感好發的季節，髒空氣與病菌不知不覺中到處飄散，一不小心就跟空氣一起吸進肺裡，可別以為戴上口罩就萬事OK！許多人會考慮在家中放置空氣清淨機，希望能替家中空氣好好清淨一下，但是，你知道到底空氣清淨機要如何挑選才挑的符合需求呢？神腦資深家電達人要教大家如何對抗空汙，隔絕這些看不見的危機，隨時隨地呼吸新鮮好空氣！

*CADR值/CCM 值 不可不知的數字祕密

CADR值（Clean Air Delivery Rate）中文名稱為「潔淨空氣輸出率」，可由數值得知自己購買的空氣清淨機，每小時能夠輸出多少立方公尺的乾淨空氣，也成為現今評估空氣清淨機淨化的指標，當數值越高，代表空氣清淨機的淨化效能也越高，同時，也可以參考空氣清淨機的CCM值（Cumulate Clean Mass），當CCM值數字越高，相對濾網的使用壽命也越長。

*具各國專利/協會認證/醫療單位檢測 安心有保障

市售空氣清淨機百百種，如果不知道哪個牌子好，不如先從具有專利、協會認證的機種開始挑選。目前已有許多品牌主動送驗，獲得多國認證，像是「英國過敏協會認證（BAF）」、「歐洲過敏研究基金會（ECARF）」、「全國公證（Intertek）」、「美國哮喘及過敏基金會（AAFA）」、「韓國哮喘及過敏基金會認證」等協會、專利及認證機構，或是經由相關醫療單位及第三方單位檢測報告，都可以幫助我們認識並正確挑選空氣清淨機，在使用上更符合需求。

*小細節很重要 音量/耗電量也要看

許多人在挑選空氣清淨機時，容易忽略音量以及耗電量的小細節，開始使用空氣清淨機後，才發現不只運轉聲音大，收到電費更會讓人倒退三步！在挑選時，家電達人建議可以先從空氣清淨機是機械式或電子式做分辨，機械式空氣清淨機因使用率網過濾空氣中的微塵，因此分貝較大，而電子式空氣清淨機則因採靜電捕捉微塵，因此分貝數較小。耗電量則可以依據空氣清淨機上標示的節能標章以及中華民國能源效率標示，來了解機器本本身的耗電量。

即日起至2/29，神腦不僅針對空氣清淨機及具有抑菌效果的空調推出優惠折扣，同時更於全通路舉辦揪愛一起購，全系列家電消費2次，即有機會抽第二單免費，欲知更多活動及商品詳情，可留意「神腦生活」購物網站或至「全台神腦門市」詢問。

(中時電子報)