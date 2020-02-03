陳姓男子因家暴妻子，社工訪視發現他不但毆妻還痛毆妻子飼養的小白兔，將牠重摔、用籠子的門夾脖，造成兔子全身多處挫傷、腎臟破裂死亡。台北地檢署調查時，陳男坦承因兔子只向妻子撒嬌，他不開心才起意動手，3日依違反《動物保護法》起訴這名對寵物兔子吃醋的陳姓「醋男」。

檢方調查，陳男去年5月初，因疑似毆打妻子家暴遭通報，台北市社會局社工前往訪視時發現陳男夫婦飼養的小白兔死於非命，懷疑陳男另涉嫌虐待動物，通知台北市動保處人員處理。

動保處人員把兔子屍體帶回解剖，查明死因，發現兔子下顎喉頭水腫出血、舌肌出血、左側肩關節出血、皮下點狀出血、髖臼關節附近肌肉出血，左腎破裂大量內出血，認定遭虐死，將陳男送辦。

檢方調查時，陳男坦承虐待兔子，辯稱是兔子是夫婦一起養的，但牠只向妻子撒嬌，卻會咬他，憤而教訓牠。陳妻則證稱丈夫脾氣暴躁，不但打她，也會打兔子，曾抓牠朝地上重摔，還用籠子門夾牠脖子。

檢方認為，陳男僅因吃兔子的醋，動輒凌虐兔子，已涉犯動保法第25條規定，今依法起訴。

(中時 )