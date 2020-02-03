「鼠來寶」紙雕小提燈，色彩繽紛、金色點綴的「金錢鼠」，可愛討喜。（廖素慧攝）

金鼠年一開春，全民展開武漢肺炎防疫大作戰，年節氣氛能紓解疫情的壓力，8日是元宵節，嘉義市政府訂於5日至7日，連續3天下午4時起，在文化公園民族路與文化路口，發放「鼠來寶」小提燈，每天限量發送1000個，送完為止。

市府民政處表示，今年的「鼠來寶」紙雕小提燈是會咬錢的「金錢鼠」，讓新的一年財源滾滾，福氣滿滿，主體是粉紅色系，並加上色彩繽紛的雕花、金色點綴，「金錢鼠」手裡拿著錢幣向大家拜年，可愛討喜程度破表，親子拿回家DIY，有趣又招財。

因應武漢肺炎，市府也提醒民眾共同防疫，拱手不握手、勤洗手，用正確方式戴口罩，即「先洗手，再戴口罩；有顏色的面朝外；口罩壓條貼緊鼻樑；口罩的丟棄要找有蓋垃圾桶」。

戴口罩的時機，例如進出醫院看病、陪病、探病的時候要戴，有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，相關資訊可上疾管署網站「嚴重特殊傳染性肺炎」查閱。

(中時 )