半導體測試介面廠精測（6510）公布2020年1月自結合併營收2.75億元，雖受農曆春節影響，較去年12月3.1億元減少11.34％、降至近7月低點，但受惠5G各類應用晶片測試介面訂單需求全面提升，仍較去年同期2.53億元成長8.68％，改寫同期新高。

觀察精測1月各產品業務概況，晶圓測試卡2.35億元，月增5.34％、年增達15.81％。但IC測試板0.25億元，月減達47.56％、年減達12.22％。技術服務與其他0.14億元，月減達62.78％、年減達31.76％。

針對武漢肺炎疫情近期明顯擴散，精測表示，已啟動全方面防疫管制，包括研發營運總部及海內外各地技術服務據點的所有員工，均全面加強防疫工作，並積極配合、掌握客戶及供應鏈夥伴防疫因應措施，以確保公司順利營運，目前疫情對公司財務及業務無重大影響。

展望今年，隨著各國政府陸續完成5G基地台建置，目前已有多項5G應用科技技術正快速發展，包括5G小型基站、5G智慧型手機、5G結合人工智慧應用視訊及車用等應用產品，均加速今年5G通訊滲透率。

精測表示，公司順應上述5G應用市場崛起趨勢、優化產品組合，加計完成垂直式探針卡（VPC）產能擴充，今年在5G應用處理器晶片（AP）的市占率，可望較去年顯著提升，法人看好精測今年營運成長動能可望增溫。

(時報資訊)