攜手對抗氣候變遷，已成所有企業的當務之急。聯電(2303)今(3)日宣佈連續第四年榮獲全球CDP氣候變遷專案(Climate Change Program)年度評比「領導等級」佳績，也是全球晶圓專工業唯一獲此殊榮的企業。

CDP是目前全球企業最廣泛參與的碳、水、森林等自然資本管理揭露系統，具高度指標性，本屆由CDP發起的氣候變遷專案評比有近8,400家企業積極參與，為歷年之最。

聯電總經理簡山傑表示，本次聯電與台灣129家企業夥伴獲邀參與評比，四度脫穎而出，在十一項重要指標中分別於製程排放數據與相關減碳成效、非製程排放數據與相關減碳成效、碳的治理、碳排放減量倡議這四個項目獲得A等級最高榮譽。在十年前，聯電有感於環境變遷的重要性而公布聯電公司氣候變遷政策，率先在業界倡導「含氟溫室氣體減量計畫」，以氣體使用率較高的C4F8取代C3F8、有效降低製程中的溫室氣體耗用量。在半導體業的響應下，目前C3F8在製程中已近乎絕跡。

聯電以身作則，自2010年起推動廠區氣體減量有成，使用量較計畫執行前降低達20%以上。此外，聯電在2018年含氟溫室氣體減量達128.5萬噸二氧化碳當量(CO2e)，相當約3,300座大安森林公園一整年的碳吸收量。

簡山傑也提到，聯電經過多年努力，截至2019年為止，單位產品面積之含氟溫室氣體排放量已經較2010年減少超過50%。目前也正積極增設大量溫室氣體削減設備，並著手佈建碳資產，預計在未來10年將累積超過150萬噸的碳權。

聯電在完成台灣唯一經環保署認可的碳權交易後，捐出交易所得成立的「綠獎」環境保護基金四年，獎金逐年增加至300萬元，現已成功支持19個優秀的生態保育計畫。2018年有逾20,000人次參與綠獎計畫相關活動，2019年新設置了「青少年環境行動獎」。

(時報資訊)