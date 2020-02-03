勞動基金運用局3日表示，勞動基金長期多元布局國內、外各項投資標的，去（108）年獲取收益4,735億元，若加計受衛生福利部委託投資之國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5,125億元，為勞工及國民年金被保險人創造穩健績效。

勞動基金運用局指出，108年雖經歷美、中貿易爭端，致各主要股票市場呈現大幅震盪，但因市場資金充裕及經濟衰退風險逐漸消退，金融市場均有所表現。勞動基金透過全球多元分散投資，審慎依市場情勢動態靈活調整投資組合，108年收益數達4,735億元，收益率11.81％。

勞動部勞動基金運用局表示，回顧108年，美、中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，經濟成長趨緩，然而由於美國及歐洲等主要國家央行同步採行寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得全球資金行情發酵、企業獲利穩健，加上美中貿易協商漸入佳境，於年底達成第一階段協議，降低了經濟衰退風險，全球不論股票、債券或是另類投資等金融資產多呈現上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，全年分別上漲26.60％及23.33％。

(工商 )