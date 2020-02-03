新竹縣有50家「家家有標章、共下愛健康」優良餐飲店家，參與衛生局舉辦的「到竹縣、刮豪禮」活動，從即日起至28日為止，民眾只要在核定店家消費滿300元即贈刮刮卡1張，將有機會刮到氣炸鍋、電子鍋、電烤箱等好禮。

縣長楊文科表示，活動以刮刮卡方式讓消費者認識「家家有標章、共下愛健康」標章，提升民眾重視食品衛生安全，並藉此增加獲認證店家的能見度，期優良餐廳評核得以擴散，提昇新竹縣食安管理效能。

衛生局長殷東成說，縣政積極推動在地飲食文化，鼓勵業者採用在地溯源食材，創造政府、業者、民眾互惠達到三贏，店家作業環境及設施須經過評核符合「食品良好衛生規範準則」，才能獲得認證的「家家有標章、共下愛健康」標章。

這次參與「到竹縣、刮豪禮」活動的有50家優良餐飲店家，店家門口都貼有活動海報，方便提供消費者辨識，民眾也可上新竹縣衛生局或臉書「家家有標章、共下愛健康」查詢。

(中時 )