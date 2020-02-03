Gary神秘妻正面公開，高顏值不輸藝人。(圖／翻攝自韓網)

Gary帶萌兒上《超人回來了》。(圖／翻攝自韓網)

41歲南韓歌手Gary，曾是人氣綜藝節目《Running Man》固定班底，2016年10月底退出節目後，就鮮少公開亮相，隔年4月突宣布和小10歲的圈外人結婚，同年11月生下一子，3年沒現身各大節目的他，相當保護家人，沒讓妻兒真面目曝光，近日他決定帶著2歲兒錄製《超人回來了》，讓外界超驚喜，而在最新一集節目中，終於也讓老婆正面公開了。

Gary退出《RM》後，陸續結婚、生子，跟著家人享受天倫之樂，睽違3年終於回歸綜藝，還讓妻兒都曝光，昨晚最新一集節目中，他公開和妻子的甜蜜合照，因為過去Gary即使有PO過合影，但妻子的臉不是不清楚，就是有太陽眼鏡遮住，這次首次公開藏了3年的美嬌娘，讓老婆媲美藝人的高顏值受到熱議。

Gary也透露，當初會淡出原因，是覺得20年都沒有休息過，突然感到有很多的壓力，讓他不堪負荷，才決定休息，而剛好這段時間結了婚、生了小孩，不知不覺變成放育兒假，他才會休息了3年。而會選擇《超人回來了》復出，也是因為他幾乎每集都有看，加上和他育兒生活有關聯，才決定出演。

而他和老婆至今沒舉辦婚禮，其實是兩人的共同決定，所以當時只登記後，就去吃火鍋慶祝了，他表示以前就覺得結婚不需要辦婚禮，還好老婆跟他有同樣的想法。

(中時電子報)