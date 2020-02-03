英國哈利王子（Prince Harry）夫婦脫離英國王室後定居加拿大卑詩省（British Columbia），但加國多數人認為，國家沒必要負擔他們的維安開銷。

為加拿大電視公司（CTV）進行調查的納諾斯研究（Nanos Research）發現，7成7受訪者認為加拿大納稅人不必負擔「薩塞克斯公爵（哈利王子）和公爵夫人（梅根）」（Duke and Duchess of Sussex）的維安開銷，因為他們並非以女王代表的身分前來加拿大。僅1成9加拿大人不反對國家分攤夫婦倆的維安費用。

加拿大是君主立憲制，英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）為國家元首。

加拿大官方一直未對哈利夫婦維安問題做出正式宣布，也尚未表示會由誰來負擔維安費用，僅表示正在進行討論。

超過2/3加拿大人認為，哈利夫婦與他們還在強褓的兒子來到加拿大，會比在英國更能保有隱私。

(中央社)