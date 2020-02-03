第一批滯留武漢台人200多人，今（3）日包機返台，預計晚間9點半抵達桃園機場，預計5日會有第二波包機。

台北家長會長協會總會長、湖北武漢台胞返鄉後援會代表徐正文表示，台胞回台規劃分為兩梯次，人數超過才會有第三梯。目前第二批自湖北各地返台的台胞們，預計在2月5日搭乘包機回台。

徐正文指出，現在台商、台胞透過微信群，請這些台人明日將行李帶上，並集中住酒店，下午集中體檢，後天下午的班機出發，一樣由東航子公司上海航空執行。

(中時電子報)