市府為改善東大路及舊城區人行環境並美化市容，向內政部爭取前膽2億8750萬元，辦理「新竹市步行城市亮點計畫」，3日由副市長沈慧虹等人開工，將打造長1.5公里自行車道與人行步道，人行步道則從3米倍增為6米，創造舒適宜人的都市空間。

交通處表示，東大路從中央路至經國路及樹林頭公園沿線，通勤車流量眾多，鋪面差、既有公設及植栽占據人行道外側，且周邊住商私占人行道狀況亟需改善，因此透過「新竹市步行城市亮點計畫」，改善並美化市容景觀。

計畫將藉由號誌纜線地下化及減量整併方案統合指標系統，一併解決天空管線和標誌牌雜亂無章影響通行的問題。同時，將建構自行車道串連城市鐵馬路網，並規畫連續型植栽帶，塑造綠意盎然的城市綠廊，營造慢活的步行城市願景。

交通處表示，該計畫將改善公共空間的無障礙環境，串聯舊城區、大車站及新竹公園周邊相關景點，恢復優質親民的步行動線，讓民眾遊客能安全、舒適的悠遊新竹。

(中時 )