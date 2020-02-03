前高市落選議員張為盛2日在鳳山區免費發放4.2萬個選舉剩餘口罩，3日下午遭調查局南機站約談，要求說明口罩來源。張為盛曾強調，有富商開口要以百萬元買下他的口罩遭他拒絕，趁武漢肺炎疫情延燒之際決定全數捐出，但仍遭檢調鎖定。

武漢肺炎疫情延燒，全球都大缺貨，台灣市場更是一罩難求。法務部日前指出，無正當理由囤積醫用及外科手術口罩或防疫用品，情節重大者，恐觸犯刑法第251條「哄抬、囤積商品牟利罪」或傳染病防治法第61條「囤積、哄抬防疫物資罪」等刑責，分別將處最重三年或七年徒刑。

據了解，調查局南機站僅是要了解張為盛發放的口罩來源，確認有無刻意囤積，因此請他到南機站初步說明。

張為盛前年底參選高雄第9選區市議員落敗，選舉時製作大批口罩贈送選民，選完後還剩下4萬多個口罩。他自稱面對武漢肺炎疫情延燒，好心捐出所有剩餘口罩給高雄市民，就算日前有名富商開口要花百萬元買下他剩餘的所有口罩，也被拒絕。

(中時 )